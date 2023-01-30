Російські військові з артилерії обстріляли Марганець: пошкоджені приватні будинки

У понеділок, 30 січня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Почну з головного: станом на цю хвилину інформація щодо звуку, схожого на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам‘янського районів чули ввечері, з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Лукашук попросив всіх дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати неперевірені дані.

"Черговий неспокійний день пережила Нікопольщина: там з важкої артилерії ворог обстріляв Червоногригорівську громаду та Марганець", - додав голова облради.

За його словами, було пошкоджено два приватних житлових будинки, а люди неушкоджені.