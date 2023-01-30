Російські військові з артилерії обстріляли Марганець: пошкоджені приватні будинки
У понеділок, 30 січня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Почну з головного: станом на цю хвилину інформація щодо звуку, схожого на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам‘янського районів чули ввечері, з’ясовується", - йдеться у повідомленні.
Лукашук попросив всіх дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати неперевірені дані.
"Черговий неспокійний день пережила Нікопольщина: там з важкої артилерії ворог обстріляв Червоногригорівську громаду та Марганець", - додав голова облради.
За його словами, було пошкоджено два приватних житлових будинки, а люди неушкоджені.
Нагадаємо, що армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.
До цього російські окупанти вранці завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу в місті багато пошкоджень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.