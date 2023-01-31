Окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області: пошкоджено електромережі
У вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"День частих повітряних тривог. Для Дніпропетровської області він минув без ракетних ударів, втім, все одно неспокійно: два райони області зазнали артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Лукашук повідомив, що близько опівдня армія РФ обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду в Нікопольському районі. Була пошкоджена будівля приватного підприємства та електромережі, люди не постраждали. Надвечір росіяни обстріляли Мирівську територіальну громаду. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.
"Синельниківський район також потрапив під ворожий вогонь: там окупанти вдарили по території Великомихайлівської громади. Перебили лінії електропередач, через що понад три сотні родин залишились без світла. На щастя, минулося без постраждалих", - додав голова облради.
Нагадаємо, що у понеділок, 30 січня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.
Раніше повідомлялось що армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.
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