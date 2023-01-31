Окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області: пошкоджено електромережі

У вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"День частих повітряних тривог. Для Дніпропетровської області він минув без ракетних ударів, втім, все одно неспокійно: два райони області зазнали артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Лукашук повідомив, що близько опівдня армія РФ обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду в Нікопольському районі. Була пошкоджена будівля приватного підприємства та електромережі, люди не постраждали. Надвечір росіяни обстріляли Мирівську територіальну громаду. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

"Синельниківський район також потрапив під ворожий вогонь: там окупанти вдарили по території Великомихайлівської громади. Перебили лінії електропередач, через що понад три сотні родин залишились без світла. На щастя, минулося без постраждалих", - додав голова облради.