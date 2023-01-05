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Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з "Градів": пошкоджені будинки та ЛЕП

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Київ, Четвер 05 січня 2023 07:42
Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з "Градів": пошкоджені будинки та ЛЕП Фото: війська РФ вночі обстріляли Нікополь із "Градів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни вночі тричі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, випустили по громаді щонайменше 30 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Пошкоджено кілька будинків та господарських споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, також у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя.

Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з &quot;Градів&quot;: пошкоджені будинки та ЛЕП

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади, вдаривши вночі, 4 січня, житловими кварталами райцентру з важкої артилерії.

Також ми писали, що російські загарбники обстріляли в ніч проти 3 січня Нікополь та Покровську громаду з РСЗВ "Ураган" та важкої артилерії.

А перед цим, вночі 2 січня, окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію. У перший день нового року війська РФ пошкодили у Нікополі понад десяток будинків.

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