Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з "Градів": пошкоджені будинки та ЛЕП

Росіяни вночі тричі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, випустили по громаді щонайменше 30 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.