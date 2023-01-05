Войска РФ ночью обстреляли Никополь из "Градов": повреждены дома и ЛЭП

Россияне ночью трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустили по громаде не менее 30 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.