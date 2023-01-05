Войска РФ ночью обстреляли Никополь из "Градов": повреждены дома и ЛЭП
Россияне ночью трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустили по громаде не менее 30 снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали", - говорится в сообщении.
По словам Резниченко, также в больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем – во время вражеских обстрелов Никополя.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной громады, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.
Также мы писали, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую громаду из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.
А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.