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Войска РФ ночью обстреляли Никополь из "Градов": повреждены дома и ЛЭП

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Киев, Четверг 05 января 2023 07:42
Войска РФ ночью обстреляли Никополь из "Градов": повреждены дома и ЛЭП Фото: войска РФ ночью обстреляли Никополь из "Градов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне ночью трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустили по громаде не менее 30 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, также в больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем – во время вражеских обстрелов Никополя.

Войска РФ ночью обстреляли Никополь из &quot;Градов&quot;: повреждены дома и ЛЭП

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной громады, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.

Также мы писали, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую громаду из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.

А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.

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