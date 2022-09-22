Війська РФ вночі обстріляли Миколаїв: постраждали житлові будинки

У ніч проти четверга, 22 вересня, російські окупанти вдарили по Миколаєву. Під обстрілом опинилися різні райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram .

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста", - написав він.

Мер зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури.

"Обстежуємо місця обстрілів. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - написав він.

Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. Пізніше вранці ворог ще раз завдав удару по місту.

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