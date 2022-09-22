ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ вночі обстріляли Миколаїв: постраждали житлові будинки

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 22 вересня 2022 08:49
Війська РФ вночі обстріляли Миколаїв: постраждали житлові будинки Фото: Війська РФ вночі обстріляли Миколаїв (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч проти четверга, 22 вересня, російські окупанти вдарили по Миколаєву. Під обстрілом опинилися різні райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста", - написав він.

Мер зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури.

"Обстежуємо місця обстрілів. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - написав він.

Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. Пізніше вранці ворог ще раз завдав удару по місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Обстріл Війна Росії проти України
NEWS
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії