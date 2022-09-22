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Войска РФ ночью обстреляли Николаев: пострадали жилые дома

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Николаев, Четверг 22 сентября 2022 08:49
Войска РФ ночью обстреляли Николаев: пострадали жилые дома Фото: Войска РФ ночью обстреляли Николаев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на четверг, 22 сентября, российские оккупанты ударили по Николаеву. Под обстрелами оказались разные районы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Под удар попали разные районы города", - написал он.

Мэр отметил, что в результате обстрела пострадали жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры.

"Обследуем места обстрелов. Детальнее о последствиях напишу вам позже", - написал он.

Напомним, ночью 19 сентября россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. Позже, утром, враг еще раз нанес удар по городу.

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