Війська РФ вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами": сили ППО збили 9 дронів

"У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував боєприпаси Shahed, що баражирують. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом", - заявив керівник Київської МВА Сергій Попко.

За його словами, таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити сили ППО. Тому остання нічна повітряна тривога у Києві тривала 5 з половиною годин.

"За попередніми даними, обійшлося без жертв та попадань в об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони", - додав він.