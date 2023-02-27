Войска РФ ночью пытались атаковать Киев "Шахедами": силы ПВО сбили 9 дронов

Оккупанты ночью пытались атаковать Киев "Шахедами". В воздушном пространстве вокруг столицы украинские силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.
"В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed. Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени", - заявил руководитель Киевской ГВА Сергей Попко.
По его словам, таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить силы ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась 5 с половиной часов.
"По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо силам нашей противовоздушной обороны", - добавил он.
Ранее сообщалось, что российские войска сегодня ночью, 27 февраля, с 23:00 до утра атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства, из 14 дронов силы ПВО уничтожили 11 штук.
Также сообщалось, что украинские силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник россиян в Киевской области во время воздушной тревоги 23 февраля.
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