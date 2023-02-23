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Сили ППО збили розвідувальний дрон у Київській області

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Четвер 23 лютого 2023 12:54
Сили ППО збили розвідувальний дрон у Київській області Фото: Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські сили протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотник росіян у Київській області під час повітряної тривоги 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Звичний день у воюючій країні - розвідувальний безпілотник навідався на Київщину", - сказав він.

Ігнат зазначив, що українські оборонці успішно відпрацювати по ворожому дрону та приземлили його. Інформація про те, якого типу безпілотник було збито, буде пізніше.

"Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати", - додав Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил зазначив, що зараз на східному напрямку триває повітряна тривога у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Нагадаємо, сьогодні у Київській області було чутно вибухи. Пізніше стало відомо, що там спрацювала ППО.

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