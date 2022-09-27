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Війська РФ вночі двічі обстріляли Миколаїв: мер розповів про наслідки

Фото: війська РФ вночі двічі обстріляли Миколаїв: мер розповів про наслідки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. Прильоти були у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

Поки що відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.

"Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів! Більше інформації повідомлю вам за кілька годин", - написав Сенкевич.

Нагадаємо, увечері 26 вересня окупанти знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три безпілотники.

25 вересня росіяни вночі обстріляли Миколаїв . Внаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки, є потрапляння у водопровід.

Крім того, українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136 , яким росіяни намагалися атакувати місто.

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Миколаїв