Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": скільки цілей збила ППО

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено два з двох ударних дронів типу Shahed у Харківській області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Раніше у Повітряних силах повідомлялося, що вночі спостерігалася загроза ударних безпілотників для Харківської та Сумської областей. За даними моніторингових пабліків, "Шахеди" було запущено з території Білгородської області.

Атака "Шахедів" у ніч із 14 на 15 березня

У четвер, 14 березня, російські війська вкотре атакували південні, центральні та західні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Після 21:00 у Хмельницькій області було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин, під час неї лунали звуки вибухів.

На Вінниччині під час нічної атаки один із дронів потрапив до житлового будинку. Внаслідок атаки загинула одна, поранено чотирьох людей.