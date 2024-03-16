Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены два из двух ударных дронов типа Shahed в Харьковской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ранее в Воздушных силах сообщалось, что ночью наблюдалась угроза ударных беспилотников для Харьковской и Сумской областей. По данным мониторинговых пабликов, "Шахеды" были запущены с территории Белгородской области.