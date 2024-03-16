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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 16 марта, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены два из двух ударных дронов типа Shahed в Харьковской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ранее в Воздушных силах сообщалось, что ночью наблюдалась угроза ударных беспилотников для Харьковской и Сумской областей. По данным мониторинговых пабликов, "Шахеды" были запущены с территории Белгородской области.

 

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