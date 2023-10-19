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Війська РФ влучили в житловий будинок у Херсонській області, є поранений

Четвер 19 жовтня 2023 21:33
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Війська РФ влучили в житловий будинок у Херсонській області, є поранений Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники завдали удару по селу Станіслав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

"Ввечері армія РФ вкрила вогнем село. Було влучання у приватний будинок. Поранення отримав 73-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що стан постраждалого задовільний. Йому госпіталізація не знадобилася.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, сьогодні у Херсоні пролунали вибухи. Після чого стало відомо, що російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області. Під ударом опинився центр та Корабельний район.

В результаті обстрілу Херсону постраждали троє людей.

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