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Обстріл Херсона: росіяни вдарили з артилерії, троє людей поранені

Херсон, Четвер 19 жовтня 2023 11:32
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Обстріл Херсона: росіяни вдарили з артилерії, троє людей поранені Фото: росіяни вдарили по Херсону з артилерії 19 жовтня, троє людей поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вчергове обстріляли Херсон з артилерії у четвер, 19 жовтня. Поранення отримали троє людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Херсон - під вогнем окупантів. Є поранені. Ворог вдарив по місту з артилерії. Влучання - в житлову зону. Постраждали троє людей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми.

"Стан - важкий. У чоловіків 60 і 39 років - осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували", - додав голова ОВА.

Обстріл Херсона

В Херсоні пролунали вибухи у четвер, 19 жовтня. Через декілька хвилин стало відомо, що російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області. Під ударом опинився центр та Корабельний район.

Нагадаємо, російські війська щодня тероризують Херсон, обстрілюючи з артилерії та танків. І це попри те, що місто було звільнено з окупації в листопаді 2022 року після захоплення під час масштабного вторгення РФ.

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