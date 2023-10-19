Войска РФ попали в жилой дом в Херсонской области, есть раненый

Российские захватчики нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

"Вечером армия РФ покрыла огнем село. Было попадание в частный дом. Ранения получил 73-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что состояние пострадавшего удовлетворительное. Ему госпитализация не понадобилась.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, сегодня в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

В результате обстрела Херсона пострадали три человека.

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