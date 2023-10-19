ua en ru
Чт, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ попали в жилой дом в Херсонской области, есть раненый

Четверг 19 октября 2023 21:33
UA EN RU
Войска РФ попали в жилой дом в Херсонской области, есть раненый Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

"Вечером армия РФ покрыла огнем село. Было попадание в частный дом. Ранения получил 73-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что состояние пострадавшего удовлетворительное. Ему госпитализация не понадобилась.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, сегодня в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

В результате обстрела Херсона пострадали три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны
Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ