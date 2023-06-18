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Війська РФ вивели в Чорне море підводний човен: скільки на чергуванні носіїв "Калібрів"

Новость на русском →
Неділя 18 червня 2023 23:45
Війська РФ вивели в Чорне море підводний човен: скільки на чергуванні носіїв "Калібрів" Фото: війська РФ вивели в Чорне море підводний човен (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вивели в Чорне море підводний човен, оснащений чотирма пусковими установками ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

"У Чорному морі ворог, в черговий раз маневруючи наявними силами, зробив ротацію надводного ракетоносія на підводний. Наразі на бойовому чергуванні 7 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 "Калібрами", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Також повідомляється, що надводний ракетоносій перебуває у бойовій готовності, розташований у пункті базування, і може вийти на чергування у морі будь-якої миті. У зв'язку із цим рівень ракетної загрози залишається високим.

Війська РФ використовують Чорне та Азовське моря для військових цілей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ використовує Чорне та Азовське моря для своїх військових цілей. Так, Азовське море повністю перебуває під контролем РФ. Зі східного узбережжя окупанти часто випускають по Україні дрони-камікадзе.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний та знищення низки кораблів Чорноморського флоту РФ. Однак ворог продовжує використовувати море для запуску крилатих ракет по Україні.

Вчора, 17 червня, окупанти вивели у Чорне море два носії ракет. Загальний залп складав 16 крилатих ракет "Калібр".

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