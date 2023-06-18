Війська РФ вивели в Чорне море підводний човен: скільки на чергуванні носіїв "Калібрів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

"У Чорному морі ворог, в черговий раз маневруючи наявними силами, зробив ротацію надводного ракетоносія на підводний. Наразі на бойовому чергуванні 7 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 "Калібрами", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Також повідомляється, що надводний ракетоносій перебуває у бойовій готовності, розташований у пункті базування, і може вийти на чергування у морі будь-якої миті. У зв'язку із цим рівень ракетної загрози залишається високим.

Війська РФ використовують Чорне та Азовське моря для військових цілей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ використовує Чорне та Азовське моря для своїх військових цілей. Так, Азовське море повністю перебуває під контролем РФ. Зі східного узбережжя окупанти часто випускають по Україні дрони-камікадзе.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний та знищення низки кораблів Чорноморського флоту РФ. Однак ворог продовжує використовувати море для запуску крилатих ракет по Україні.

Вчора, 17 червня, окупанти вивели у Чорне море два носії ракет. Загальний залп складав 16 крилатих ракет "Калібр".