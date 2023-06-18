Войска РФ вывели в Черное море подлодку: сколько на дежурстве носителей "Калибров"
Российские войска вывели в Черное море подлодку, оснащенную четырьмя пусковыми установками ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".
"В Черном море враг, в очередной раз маневрируя имеющимися силами, произвел ротацию надводного ракетоносителя на подводный. В настоящее время на боевом дежурстве 7 кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Также сообщается, что надводный ракетоноситель находится в боевой готовности, расположен в пункте базирования, и может выйти на дежурство в море в любой момент. В связи с этим уровень ракетной угрозы остается высоким.
Войска РФ используют Черное и Азовское моря для военных целей
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ использует Черное и Азовское моря для своих военных целей. Так, Азовское море полностью находится под контролем РФ. С восточного побережья оккупанты часто выпускают по Украине дроны-камикадзе.
Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный и уничтожения ряда кораблей Черноморского флота РФ. Однако враг продолжает использовать море для запуска крылатых ракет по Украине.
Вчера, 17 июня, оккупанты вывели в Черное море два носителя ракет. Общий залп составлял 16 крылатых ракет "Калибр".
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