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Росія вивела у море два носії "Калібрів": скільки на них ракет

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Україна, Субота 17 червня 2023 10:20
Росія вивела у море два носії "Калібрів": скільки на них ракет Фото: РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 17 червня вивела у Чорне море два носії ракет. Загальний залп може становити близько 16 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море п'ять кораблів. Серед них два ракетоносії. Максимальний залп ворожих кораблів може становити 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, в Азовському морі РФ тримає один корабель, а в Середземному - вісім. Сере них один носій ракет, залп якого 16 "Калібрів"

Варто зазначити, що зранку у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили попередили про ракетну небезпеку на сході України, а також про загрозу ударів балістикою у Миколаївській та Кіровоградській областях.

Росія окупувала море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілей. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ. Зі східного узбережжя окупанти часто випускають по Україні дрони-камікадзе.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Проте ворог продовжує використовувати море для атак. Зокрема, з морських ракетоносіїв окупанти часто запускають крилаті ракети.

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