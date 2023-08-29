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Війська РФ витрачають елітні підрозділи для захисту вразливих позицій на півдні, - ISW

Фото: війська РФ витрачають елітні частини для захисту вразливих позицій на півдні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російське військове командування продовжує "кидати" елітні підрозділи, зокрема частини ПДВ, для захисту позицій на шляху українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що російське військове командування перекинуло підрозділи 76-ї російської гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій біля Роботиного, ймовірно, з району Кремінної.

Експерти ISW раніше зазначали, що російські війська передислокували 7 гвардійську гірничострілецьку дивізію ПДВ з Херсонської області для підтримки російської оборони в Запорізькій області, а також перекинули інші сили ПДВ з Луганської області для захисту від контрнаступів українських військ на флангах Бахмута.

Російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як наступальні, і вони, ймовірно, деградували через свій високий оперативний темп. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність армії РФ проводити складні оборонні операції і майже, напевно, підірве будь-які наміри Росії відновити масштабні наступальні операції, які переважно спиралися на ВДВ, яких зараз не вистачає в РФ.

Ключові висновки ISW:

  • Представник української розвідки зазначив, що російські війська, можливо, трохи поповнили свої запаси високоточних ракет за рахунок економії влітку 2023 року.
  • Окупанти, можливо, мають намір відновити удари по українській критичній інфраструктурі восени 2023 року.
  • Російські блогери продовжили критикувати Міністерство оборони РФ за ігнорування скарг з приводу жорстокого поводження з бригадою Південного військового округу, що діє Херсонському напрямку.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • 28 серпня Головне управління військової розвідки України повідомило, що партизани влаштували вибух у казармі чеченського підрозділу ОМОНу Росгвардії "Ахмат-1" в Енергодарі Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що після місяця жорстких боїв та значних втрат на Куп'янському та Лиманському напрямках противник проводить перегрупування своїх сил, одночасно перекидаючи з території РФ нові бригади та дивізії.

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