Войска РФ тратят элитные подразделения для защиты уязвимых позиций на юге, - ISW

Российское военное командование продолжает "бросать" элитные подразделения, в том числе части ВДВ, для защиты позиций на пути украинского контрнаступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Геолокированные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что российское военное командование перебросило подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций возле Роботино, вероятно, из района Кременной.
Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы ВДВ из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.
Российское военное командование последовательно полагалось на формирования ВДВ как на наступательные, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России возобновить масштабные наступательные операции, которые преимущественно опирались на ВДВ, которых сейчас не хватает в РФ.
Ключевые выводы ISW:
Ранее сообщалось, что после месяца жестких боев и значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник проводит перегруппировку своих сил, одновременно перебрасывая с территории РФ новые бригады и дивизии.
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