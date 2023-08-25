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Сирський: РФ перегруповується під Куп'янськом та Лиманом і перекидає свіжі сили

Україна, П'ятниця 25 серпня 2023 19:17
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Сирський: РФ перегруповується під Куп'янськом та Лиманом і перекидає свіжі сили Фото: обстановка на Східному напрямку залишається напруженою (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Після місяця жорстких боїв та значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ нові сформовані бригади та дивізії.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Сирський зазначив, що оперативна обстановка на східному напрямку залишається напруженою.

За словами командувача, головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій.

Водночас, Сирський зазаначає, що ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію. У таких умовах українські військові повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо.

"Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Купянський та Лиманський напрямки", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він зазначив, що в ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони та відбиття ворожих атак.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ знищили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях окупантів минулої доби.

Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 24 серпня просунулися на північ від Бахмута і захопили російські передові позиції. Також, ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та підійшли до другої лінії оборони окупантів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 25 серпня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога.

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