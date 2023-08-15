Війська РФ випустили понад 20 снарядів по селу в Херсонській області: поранено чоловіка

"Окупанти атакували Новодмитрівку. По мирному населеному пункту зафіксовано близько дванадцяти "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожим вогнем пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.

"Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували", - додав Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Вчора російські загарбники в черговий раз атакували Херсон та область. В результаті обстрілу отримали поранення чотири особи.

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ вдарили по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами. Детальніше про вчорашні удари росіян по території Херсонської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.