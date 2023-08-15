Войска РФ выпустили более 20 снарядов по селу в Херсонской области: ранен мужчина

Российские войска сегодня, 15 августа, обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Оккупанты атаковали Новодмитровку. По мирному населенному пункту зафиксировано около двенадцати "прилетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеским огнем повреждены по меньшей мере десять жилых домов.
"В результате обстрелов ранения получил 71-летний мужчина, который находился во дворе дома. В состоянии средней тяжести его госпитализировали", - добавил Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
Вчера российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон и область. В результате обстрела получили ранения четыре человека.
В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО ударили по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами. Подробнее о вчерашних ударах россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.