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Войска РФ выпустили более 20 снарядов по селу в Херсонской области: ранен мужчина

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 15 августа, обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Оккупанты атаковали Новодмитровку. По мирному населенному пункту зафиксировано около двенадцати "прилетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеским огнем повреждены по меньшей мере десять жилых домов. 

"В результате обстрелов ранения получил 71-летний мужчина, который находился во дворе дома. В состоянии средней тяжести его госпитализировали", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

Вчера российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон и область. В результате обстрела получили ранения четыре человека.

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО ударили по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами. Подробнее о вчерашних ударах россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.

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