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Війська РФ атакували Херсонську область, є постраждалі

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Понеділок 14 серпня 2023 18:45
Війська РФ атакували Херсонську область, є постраждалі Фото: Війська РФ атакували Херсонську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз атакували Херсон та область. В результаті обстрілу отримали поранення чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в Facebook.

Сьогодні збройні сили РФ вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона та населені пункти області.

Вдень окупанти поцілили у приватні будинки внаслідок чого постраждало четверо осіб, двох з яких госпіталізовано.

Крім того, в результаті атаки пошкоджено будинки, господарські споруди.

Обстріли Херсонської області

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ вдарили по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами.

Через ворожі обстріли частина Херсона залишилася без світла.

Детальніше про вчорашні удари росіян по території Херсонської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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