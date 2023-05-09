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Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі

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Київ, Вівторок 09 травня 2023 06:42
Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі Фото: війська РФ випустили по Києву 15 ракет, всі цілі збиті (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ГВА.

"Нічну атаку було здійснено з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Напередодні окупанти навмисно задіяли рекордну кількість Shahed, щоб виявити і максимально виснажити ППО Києва", - йдеться у повідомленні ГВА.

Повідомляється, що випущені крилаті ракети, найімовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей, влучань не допущено.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.

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