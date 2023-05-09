ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет, силы ПВО уничтожили все цели

Новина українською →
Киев, Вторник 09 мая 2023 06:42
Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет, силы ПВО уничтожили все цели Фото: войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет, все цели сбиты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", - говорится в сообщении ГВА.

Сообщается, что выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.

Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы, в столице работали силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Киев ПВО
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне