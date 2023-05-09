Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет, силы ПВО уничтожили все цели

Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", - говорится в сообщении ГВА.

Сообщается, что выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.