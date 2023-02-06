Війська РФ ведуть бої навколо Бахмута, та через брак взаємодії несуть втрати, - Генштаб

Окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Під час боїв в районі міста Бахмута відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
В тойже час противник завдав 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області, окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації. Прийом дітей до лікарні припинено.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
Раніше ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.
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