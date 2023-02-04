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Канада відправила Україні перший танк Leopard 2 (фото, відео)

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Субота 04 лютого 2023 21:12
Канада відправила Україні перший танк Leopard 2 (фото, відео) Фото: Leopard 2 (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Дмитро Браславський

Канада відправила Україні перший свій танк Leopard 2. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони заявила, що це перший канадський Leopard 2, який прямує до України.

"Підтримка України з боку Канади є непохитною", - додала Ананд.

Нагадаємо, що Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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