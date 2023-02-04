Канада відправила Україні перший танк Leopard 2 (фото, відео)

Канада відправила Україні перший свій танк Leopard 2. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні. Battle tanks are on their way to help Ukraine.



The first Canadian Leopard 2 is en route.



Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023 Міністр оборони заявила, що це перший канадський Leopard 2, який прямує до України. "Підтримка України з боку Канади є непохитною", - додала Ананд.