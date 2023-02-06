Войска РФ ведут бои у Бахмута, и из-за отсутствие взаимодействия несут потери, - Генштаб

Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В ходе боев в районе города Бахмута отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
В то же время противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки на Доннечине и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.
Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Васильевка Запорожской области, оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации. Прием детей в больницу прекращен.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.
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