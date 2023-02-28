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Війська РФ вдруге за день обстріляли Сумську область: зруйновано приватний будинок

Фото: Війська РФ вдруге за день обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 28 лютого, російські окупаційні війська вдруге за день обстріляли межу Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період із 15:55 до 16:35 з міномету росіяни обстріляли село Старікове. В результаті було зафіксовано 14 "прильотів".

Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, ще дещо пошкоджено. Жертв немає.

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли село Бачівськ на Сумщині.

Напередодні прокремлівські війська обстріляли Сумську область. Усього зафіксовано 86 "прильотів".

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Сумська областьВійна Росії проти України