Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області
У вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
"З 13:05 до 13:15 повідомили про 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бачівськ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.
Нагадаємо, що у понеділок, 27 лютого, прокремлівські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього зафіксовано 86 "прильотів".
Російські військові завдали удару по селу Будівельне у Сумській області та поранили одну жінку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.