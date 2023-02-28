ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 28 лютого 2023 16:28
Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області Фото: Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"З 13:05 до 13:15 повідомили про 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бачівськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 лютого, прокремлівські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього зафіксовано 86 "прильотів".

Російські військові завдали удару по селу Будівельне у Сумській області та поранили одну жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ