Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"З 13:05 до 13:15 повідомили про 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бачівськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.