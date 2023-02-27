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Війська РФ знову обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки

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Сумська область, Понеділок 27 лютого 2023 21:46
Війська РФ знову обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 лютого, прокремлівські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього зафіксовано 86 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було зафіксовано 86 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні будинки в селі Порохонь Середино-Будської громади.

Крім того, у селі Манухівка Новослобідської громади внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

Окупанти також завдали мінометного обстрілу по селу Будівельне Глухівської громади. Внаслідок цього пошкоджено дорожнє асфальтоване покриття, а в будинках вибиті вікна.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Для обстрілів вони використовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

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