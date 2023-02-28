Войска РФ второй раз за день обстреляли Сумскую область: разрушен частный дом

Так, в период с 15:55 до 16:35 из миномета россияне обстреляли село Стариково. В результате было зафиксировано 14 "прилетов".

В результате обстрела разрушен частный дом, еще несколько повреждены. Жертв нет.

Напомним, сегодня российские военные обстреляли село Бачевск в Сумской области.

Накануне прокремлевские войска обстреляли Сумскую область. Всего зафиксировано 86 "прилетов".

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