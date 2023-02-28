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Войска РФ второй раз за день обстреляли Сумскую область: разрушен частный дом

Фото: Войска РФ второй раз за день обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 февраля, российские оккупационные войска во второй раз за день обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 15:55 до 16:35 из миномета россияне обстреляли село Стариково. В результате было зафиксировано 14 "прилетов".

В результате обстрела разрушен частный дом, еще несколько повреждены. Жертв нет.

Напомним, сегодня российские военные обстреляли село Бачевск в Сумской области.

Накануне прокремлевские войска обстреляли Сумскую область. Всего зафиксировано 86 "прилетов".

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Сумская областьВойна России против Украины