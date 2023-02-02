Війська РФ вдарили по Краматорську "Іскандером": кількість жертв та постраждалих зросла

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За попередньою інформацією обласної поліції, внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще 20 — отримали поранення. Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених.
Повідомляється, що пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, один із них повністю зруйнований. Під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, російські війська ввечері, 1 лютого, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.
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