Війська РФ вдарили по Краматорську "Іскандером": кількість жертв та постраждалих зросла

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За попередньою інформацією обласної поліції, внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще 20 — отримали поранення. Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених.

Повідомляється, що пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, один із них повністю зруйнований. Під завалами можуть бути люди.