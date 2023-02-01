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Ракетний удар по Краматорську: повністю зруйновано будинок, є загиблі та поранені

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Київ, Середа 01 лютого 2023 23:41
Ракетний удар по Краматорську: повністю зруйновано будинок, є загиблі та поранені Фото: російські військові завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Краматорську (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні ввечері, 1 лютого, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше двоє загиблих та семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину. Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому в центрі міста, і повністю його зруйнували", - йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА.

За його словами, на місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Певно, під ними можуть бути люди.

Ракетний удар по Краматорську: повністю зруйновано будинок, є загиблі та поранені

Оновлено (23:47)

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок ракетного удару поранення різного ступеня тяжкості щонайменше вісім осіб.

Ракетний удар по Краматорську: повністю зруйновано будинок, є загиблі та поранені

Оновлено (00:27)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

"Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка має його подолати, щоб звести до нуля можливість повторення подібних трагедій", - сказав Зеленський.

Оновлено (1:11)

За попередньою інформацією обласної поліції, удар був завданий ракетою "Іскандер". Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще 20 отримали поранення. Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених.

Повідомляється, що пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, один із них повністю зруйнований.

Як повідомлялося, у середу, 1 лютого, російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області. Цього разу окупанти атакували місцевий цвинтар.

Крім того, 1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Внаслідок обстрілу постраждало приватне підприємство.

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