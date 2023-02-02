Войска РФ ударили по Краматорску "Искандером": количество жертв и пострадавших возросло

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

По предварительной информации областной полиции, в результате обстрела три человека погибли, еще 20 — получили ранения. Ранее сообщалось о двух погибших и восьмерых раненых.

Сообщается, что повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. Под завалами могут находиться люди.