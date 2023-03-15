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Війська РФ вдарили по Херсонській області з артилерії та "Градів": є поранені

Фото: війська РФ вдарили по Херсонській області з артилерії та "Градів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область з використанням ствольної артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Повідомляється, що противник здійснив 78 обстрілів, при цьому випустивши 396 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

Обласний центр війська РФ обстріляли сім разів. При цьому 27 снарядів потрапили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – 4 особи отримали поранення, серед них двоє співробітників ДСНС.

Зазначимо, що вчора вранці у Херсоні пролунала серія вибухів. Крім того, вчора енергетики потрапили під обстріл у Херсонській області.

Також повідомлялося, що 12 березня росіяни 56 разів обстріляли Херсон та область. Вони випустили 337 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

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