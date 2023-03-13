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Окупанти випустили по Херсону і області 337 снарядів з артилерії та "Градів": є поранений

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Херсон, Понеділок 13 березня 2023 08:50
Окупанти випустили по Херсону і області 337 снарядів з артилерії та "Градів": є поранений Фото: окупанти випустили по Херсону та області 337 снарядів за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби окупанти здійснили 56 обстрілів Херсона та області, випустивши 337 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.Три снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на жаль, 1 людина дістала поранення.

Як повідомлялось, у Херсоні сьогодні зранку пролунали потужні вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.

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