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Войска РФ ударили из "Градов" по Херсонской области: повреждены школа и амбулатория

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Вторник 20 декабря 2022 16:36
Войска РФ ударили из "Градов" по Херсонской области: повреждены школа и амбулатория Фото: войска РФ ударили из "Градов" по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска обстреляли с использованием РСЗО "Град" село Гавриловка Новоалександровской громады Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В результате обстрела повреждены школа, училище, сельский совет, амбулатория и здание культуры. Оккупантами в очередной раз была атакована исключительно гражданская инфраструктура. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, 20 декабря утром в Херсоне также были слышны взрывы.

Позже стало известно, что город обстреляли российские оккупанты, в результате чего есть погибший и раненные.

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