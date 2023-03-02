Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: у Нікополі пошкоджено ЛЕП та водопровід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом ночі зафіксовано два обстріли Нікопольського району, ворог вдарив з важкої артилерії по двох громадах. У Нікополі обстрілом пошкоджено дитсадок, три магазини, аптека. У місті також постраждали вісім п'ятиповерхівок, гаражі та автомобілі в них, електромережі, водопровід", - йдеться у повідомленні керівника облради.

Також повідомляється, що під обстрілом уночі знаходилася і Червоногригорівська громада. Наслідки удару ще уточнюються. Відомо, що внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.