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Російські військові надвечір з важкої артилерії обстріляли Нікополь

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Нікополь, Вівторок 28 лютого 2023 20:25
Російські військові надвечір з важкої артилерії обстріляли Нікополь Фото: Російські військові надвечір з важкої артилерії обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні вдень в районах Дніпропетровської області минулося без ворожих ударів. Проте вже надвечір тишу перервав обстріл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольського району.

"Окупанти вдарили по Нікополю. Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу ще з’ясовуються", - додав Лисак.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Вчора, 27 лютого, увечері російські окупанти знову випустили дрони Україною. Їх помітили у Дніпропетровській області.

У понеділок, 27 лютого, російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

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