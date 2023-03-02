Войска РФ ударили по Днепропетровской области: в Никополе повреждены ЛЭП и водопровод

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение ночи зафиксированы два обстрела Никопольского района, враг ударил из тяжелой артиллерии по двум общинам. В Никополе обстрелом поврежден детсад, три магазина, аптека. В городе также пострадали восемь пятиэтажек, гаражи и автомобили в них, электросети, водопровод", - говорится в сообщении руководителя облсовета.

Также сообщается, что под обстрелом ночью находилась и Червоногригоровская громада. Последствия удара еще уточняются. Известно, что в результате обстрелов обошлось без пострадавших.