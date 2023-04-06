Війська РФ вчора обстріляли Донецьку область: є загиблі і поранені

Російські війська обстріляли Донецьку область 5 квітня. Внаслідок чого п'ятеро жителів загинули, дев'ять поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram
"Росія вбиває цивільних! За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці. Ще 9 людей в області дістали поранення" ,- повідомив Кириленко.
Також голова Донецької ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, у понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей.
Також раніше ми писали про те, що РФ розповсюджує фейки, щоб вплинути на ситуацію в районі Бахмута.