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Войска РФ вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские войска обстреляли Донецкую область 5 апреля. В результате чего пьятеро жителей погибли, девять ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram

"Россия убивает гражданских! За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донбасса: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке. Еще 9 человек в области получили ранения",- сообщил Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей.

Также ранее мы писали о том, что РФ распространяет фейки, чтобы повлиять на ситуацию в районе Бахмута.

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Донецкая область