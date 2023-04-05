РФ розповсюджує фейки, щоб вплинути на ситуацію в районі Бахмута, - Маляр

Російська пропаганда запустила декілька наративів, якими намагається психологічно вплинути на прийняття рішень українським командуванням щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Але вони не мають необхідного для РФ впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само як не вдається демотивувати наших бійців", - запевнила вона.

При цьому, за словами Маляр, Кремль використовує дві основні тези для інформаційних атак в українському суспільстві. А саме:

повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах;

повідомлення про начебто розсекречені наші плани і рішення по Бахмуту.

Як зазначила заступник міністра, аналіз цих повідомлень показує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів.

"Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - навела приклад Маляр.

Як повідомлялось, ЗСУ провели контратаку на південь від Авдіївки, в той час, як в Бахмуті темп боїв може впасти через бажання РФ економити сили.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.