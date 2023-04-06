ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вчора обстріляли Донецьку область: є загиблі і поранені

Новость на русском →
Донецька область, Четвер 06 квітня 2023 10:21
Війська РФ вчора обстріляли Донецьку область: є загиблі і поранені Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські війська обстріляли Донецьку область 5 квітня. Внаслідок чого п'ятеро жителів загинули, дев'ять поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram

"Росія вбиває цивільних! За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці. Ще 9 людей в області дістали поранення" ,- повідомив Кириленко.

Також голова Донецької ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей.

Також раніше ми писали про те, що РФ розповсюджує фейки, щоб вплинути на ситуацію в районі Бахмута.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів