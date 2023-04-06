Войска РФ вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Российские войска обстреляли Донецкую область 5 апреля. В результате чего пьятеро жителей погибли, девять ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram

"Россия убивает гражданских! За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донбасса: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке. Еще 9 человек в области получили ранения",- сообщил Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.