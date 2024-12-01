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Войска РФ в Сирии понесут потери, россияне сменили командующего, - ГУР

Алеппо, Воскресенье 01 декабря 2024 11:40
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Войска РФ в Сирии понесут потери, россияне сменили командующего, - ГУР Фото: войска России в Сирии несут потери (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во время боев в Сирии понесут потери. На фоне этого Москва сменила командующего силами в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

"На фоне потерь и панических настроений российских войск на территории Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике - генерала Сергея Киселя", - говорится в сообщении.

Ранее Кисель отметился провальными для РФ действиями во время полномасштабного вторжения в Украину, за что тоже был уволен с должности, а затем отправлен в сирийскую командировку.

Вместо Киселя командовать российскими силами в Сирии отправили другого военачальника - генерала Александра Чайко, командовавшего группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах.

По данным украинской разведки, на военно-морской базе в Тартусе также появился командующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни московитов", - добавляет ГУР.

Ситуация в Сирии

На этой неделе в Сирии произошло обострение и начался новый этап гражданской войны. Повстанцы во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" пошли в наступление на город Алеппо. Это второй по размеру город Сирии.

Вчера войска режима Башара Асада заявили о выходе из Алеппо. СМИ сообщают, что Москва пообещала Дамаску направить срочную военную помощь. Впрочем, аналитики ISW сомневаются, что Россия сможет оказать Асаду больше помощи, поскольку для Москвы война против Украины является приоритетом.

Больше о ситуации в Сирии - в материале РБК-Украина.

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