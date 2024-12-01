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ISW сумнівається, що Росія зможе надати Асаду більше зброї та солдатів

Москва, Неділя 01 грудня 2024 10:45
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ISW сумнівається, що Росія зможе надати Асаду більше зброї та солдатів Фото: Росія навряд чи зможе надати армії Сирії більше допомоги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія пообіцяла направити режиму Башара Асада більше зброї. ISW сумнівається, що РФ зможе надати більшу військову допомогу армії Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 29 листопада, що наступ сирійських опозиційних сил є "посяганням на суверенітет Сирії", а Росія ж виступає за відновлення сирійською владою "конституційного порядку" в країні.

Вчора, 30 листопада, очільник російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обидві сторони висловили серйозну стурбованість "небезпечним розвитком подій" у провінціях Алеппо та Ідліб.

Міністри домовилися координувати для стабілізації ситуації у рамках Сирійського мирного процесу, який Росія, Туреччина та Іран розпочали в грудні 2016 року.

Того ж дня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі також ініціював телефонну розмову із Лавровим щодо ситуації в Сирії.

Аналітики ISW сумніваються, що Росія зможе надати більше допомоги Сирії на тлі війни в Україні, яка залишається пріоритетом для Москви.

"Залишається незрозумілим, чи зможе Кремль розгорнути додаткові ресурси для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада, враховуючи високий темп і оперативні вимоги до Росії для продовження операцій в Україні - пріоритетному для Кремля театрі воєнних дій", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що у 2022 році Росія вивезла з Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання їх в Україні. Того ж року аналітики забрали дані, які свідчать, що Кремль вивів російських солдатів та бойовиків ПВК "Вагнера" із Сирії.

Бої в Сирії

У Сирії цього тижня розпочався новий етап громадянської війни після паузи, яка тривала чотири роки. Тисячі повстанців на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" пішли у наступ на сирійське місто Алеппо.

Після кількох днів війська режиму Башара Асада заявили про вихід з Алеппо для нібито підготовки до контрнаступу. При цьому, як пишуть ЗМІ, Росія пообіцяла сирійському режиму термінову військову допомогу.

Більше про ситуацію в Сирії та як Росія допомагає Асаду - у матеріалі РБК-Україна.

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