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Войска РФ шесть раз обстреляли Сумскую область

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Суббота 13 мая 2023 22:49
Войска РФ шесть раз обстреляли Сумскую область Фото: Войска РФ шесть раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 13 мая, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. В частности, рашисты совершили шесть обстрелов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

За день зафиксировано 65 "прилетов" в Сумской области.

Так, россияне открывали огонь по:

  • Эсманской общине из миномета. В результате было зафиксировано 16 взрывов на территории общины.
  • Белопольской общине из гранатометов и минометов. Оккупанты нанесли 32 удара по территории общины.
  • Великописаревской общине из автоматического гранатомета на станке (АГС). Было зафиксировано десять взрывов.
  • Краснопольской общине из САУ. Россияне нанесли семь ударов.

Предварительно - без последствий.

Напомним, накануне оккупанты совершили пять обстрелов приграничья Сумской области.

При этом в результате позавчерашнего вражеского обстрела в Сумской области была повреждена гражданская инфраструктура.

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